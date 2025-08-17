気象台は、午後4時38分に、大雨警報（浸水害）を青森市、平内町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・青森市、平内町に発表 17日16:38時点津軽では、17日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雨警報【発表】・浸水17日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm■五所川原市□大雨警報・浸水17日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間