いるだけで癒しを与えてくれる猫ですが、もし人と同じように働いた場合、どのような効果があるのでしょうか。漫画家・ぱんだにあさんの『ねこのおしごと』（ヒーローズ）は、かわいい猫たちが好きな仕事で働く様子を描いた作品です。以前X（旧Twitter）に同作の一部が投稿されると、4万以上の「いいね」が寄せられています。【漫画】『ねこのおしごと』（全編を読む）猫が人と同様に様々な職に就いている世界舞台は「ねこ」と「し