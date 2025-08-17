フリーアナウンサーの滝川クリステルが15日放送されたニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」に出演。かつて「斜め45度の女神」などと呼ばれた件について、言及した。滝川は02年〜09年にメインキャスターを務めた夜のフジテレビ系報道番組「ニュースJAPAN」で、少し薄暗い照明のスタジオで、斜めから撮られるようなカメラアングルでニュースを読む雰囲気と際立つ美貌、高いアナウンス技術などで人気となり「斜め45