◇第107回全国高校野球選手権第12日3回戦東洋大姫路3―2西日本短大付（2025年8月17日甲子園）東洋大姫路（兵庫）が西日本短大付（福岡）を逆転で破り14年ぶりの8強入りを決めた。3回に2点を先制されたが、この回途中からエース木下鷹大投手（3年）を投入し、流れを引き戻すと、5回に逆転に成功した。西日本短大付の打線を4安打無失点に抑え8三振を奪った木下は「甘い球はすぐ打たれるので、コースを丁寧に投げた。マウ