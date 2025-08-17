帰省ラッシュで混雑するＪＲ新大阪駅で、小学校低学年の女児に対し、不審な男が「横浜まで行こうか」などと声をかける事案が発生しました。大阪府警淀川署によりますと、８月１６日午後７時４０分ごろ、ＪＲ新大阪駅の東海道・山陽新幹線のホーム上で、小学校低学年の女の子に対し、見知らぬ男が「迷子？横浜まで行こうか」と声をかける事案が発生したということです。母親が女の子から少し離れているすきに、男が声をかけた