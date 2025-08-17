パ首位・ソフトバンクは１７日のロッテ戦（みずほペイペイ）に１―０のサヨナラ勝ちを収めた。両軍無得点で迎えた９回一死一、三塁から牧原大成内野手（３２）が一塁線を破る鮮やかな劇打。直前に代走・緒方理貢外野手（２６）が決めた勇気ある三盗を見事に生かした。サヨナラ勝ちは今季５度目で、この日の勝利でロッテ戦のシーズン勝ち越しが決定。先発のモイネロは１１勝目こそならなかったが、７回３安打、１０奪三振、無失