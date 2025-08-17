阪神・石井大智投手（２８）が、前人未到の偉業を成し遂げた。１７日の巨人戦（東京ドーム）で２点リードの８回に４番手で登板。１安打１奪三振の快投で、プロ野球新記録となる４０試合連続無失点を達成した。先頭の３番・泉口を初球の１４７キロの直球で中飛に仕留め、テンポよく１アウトを奪った右腕。続く４番・岡本には遊撃への内野安打を許したが、５番・キャベッジを１５０キロの直球で見逃し三振、６番・岸田を右飛に