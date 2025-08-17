東洋大姫路―西日本短大付5回表東洋大姫路2死一、二塁、白鳥が中前に適時打を放つ。投手中野、捕手山下＝甲子園東洋大姫路が逆転勝ち。三回2死一、二塁から登板した木下が適時打を浴びたが、四回以降は緩急を駆使して無失点でしのいだ。打線は0―2の四回に見村の内野安打で1点を返し、五回は高畑、白鳥の連続適時打でリードを奪った。西日本短大付は三回に佐藤と安田の適時打で2点を先行。その後は得点圏に3度走者を進めたが