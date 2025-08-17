官僚と政党の距離中央省庁の官僚が野党への接近を強めている。自民、公明両党の衆参両院での少数与党転落を受け、政府提出の予算案や法案の成立には、野党の協力が不可欠となったためだ。野党も参院選で訴えた公約の実現を目指し「日本最大のシンクタンク」と評される霞が関との連携を重視。ウィンウィン（相互利益）の関係構築を模索する。官僚は従来、法案を事前審査する与党との付き合いを優先してきた。野党との関係は「国