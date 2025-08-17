「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）阪神はロースコアの接戦を制し連勝。優勝へのマジックを２２とした。中盤、一気に試合を動かした。０−０の四回、２死一、三塁から高寺が右前へ先制の適時打を放った。このヒットで相手の失策も絡み二者が生還した。さらに２死三塁から、坂本が右前への適時打。これで２３年の自己最多に並ぶ、２１打点目をマークした。先発の才木は毎回走者を背負う苦しい投球も、とにかく粘った