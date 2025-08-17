「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）巨人が敗れ、今季の阪神戦は６勝１５敗となった。先発の赤星は４回５安打３失点、自責点は１だった。四回２死一、三塁から高寺の右前適時打に丸の失策がからんで２点の先制を許すと、さらに２死三塁から坂本に右前適時打を浴びた。四回の好機に代打を送られて交代。「最少失点で抑えたかったです。チームに申し訳ないです」とコメントした。打線は五回に丸が４号ソロを放ち反撃