【新華社黄山8月17日】中国安徽省黄山市黟（い）県の宏村で13日夜、花灯（飾りちょうちん）が街を練り歩くイベントが催され、多くの観光客が楽しんだ。地元ではここ数年、夜間の観光やグルメ、買い物などを充実させ、夜間消費の利便性と市場活力の向上に取り組んでいる。（記者/劉軍喜）