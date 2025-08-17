１５日、エアロビックミックス・ペアの決勝で演技する斉藤瑞己（左）と北爪凜々。（成都＝新華社記者／杜子璇）【新華社成都8月17日】中国四川省成都市で7日から11日間にわたり第12回ワールドゲームズが開催された。複数の日本人選手に大会の印象を聞くと、試合の運営から選手村での生活やサービス、街の雰囲気まで、さまざまな前向きな感想が寄せられた。エアロビックミックス・ペアで金メダルを獲得した北爪凜々選手と