ブラウブリッツ秋田は17日、DF星キョーワァン(28)が入籍したことを発表した。クラブ公式サイトを通じ、星は「私事でありますが、この度入籍しました。家族の為によりサッカーに向き合い、成長していけるように頑張ります。今後とも宜しくお願いします」と報告している。