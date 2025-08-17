徳島ヴォルティスは17日、今月5日にヴァンフォーレ甲府から移籍したFW宮崎純真(25)の負傷状況を発表した。クラブ公式サイトによると、宮崎は甲府在籍時の7月8日に怪我を負っており、リハビリを続けていた。今回改めて診断を行った結果、下腿三頭筋損傷と判明した。復帰までの全治期間は受傷日の7月8日から約8週間だという。