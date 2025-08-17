俳優・黒沢年雄（81）が17日に自身のブログを更新し、戦後の記憶をつづった。黒沢は「僕は戦時中に生まれた。記憶にあるのは…回りの家は…何処かで集めたバラック(粗末な小屋)だらけ、食べる物は毎日のように、すいとんかさつまいもばかり…たまに食べるご飯に小石が混じっていた…それが普通」と回顧。また「横浜の都会なのに、道路はボコボコで土の道路…雨が降ると水溜り…繁華街に行くとアメリカ軍人が沢山いた…。横浜