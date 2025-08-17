◇パ・リーグロッテ0―1ソフトバンク（2025年8月17日みずほペイペイD）右前腕屈筋群の筋損傷から復帰し、約2カ月ぶりに復帰した西野が5回を2安打無失点と好投したが、0―0の9回に登板した益田が1死一、三塁のピンチを招き、牧原大に右前適時打を浴びて今季9度目のサヨナラ負け。借金は今季ワーストタイの25に逆戻りし、今季のソフトバンク戦の負け越しも決定した。西野は初回1死から柳町に左越え二塁打を許したが、近藤