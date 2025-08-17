◆報知新聞社後援プロボクシング「チャンピオンズロード」（１７日、大阪市立住吉区民センター）日本を拠点に活躍したメキシカンの元ＷＢＣ世界ライトフライ級王者ヘルマン・トーレス氏（６８）の孫、エスピノサ力（りき、１８）＝大鵬＝が、７戦目で初黒星を喫した。バンタム級６回戦で漆谷悠矢＝森岡＝と対戦。１回から相手のペースにのみ込まれると、ボディーを攻められ、劣勢に。３回には右、左のフックでダウンを奪われ