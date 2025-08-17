クマ17日午後0時5分ごろ、北海道名寄市のスキージャンプ施設「名寄市ピヤシリシャンツェ」で「ジャンプ台の下側でクマ1頭を目撃した」と、施設管理人から名寄署に通報があった。警察官が駆けつけた時にはヒグマの姿はなく、被害や痕跡も確認されなかった。施設では小学生がジャンプの練習をしていたが、午後の練習が中止になった。署によると、ヒグマは体長約1.2メートル。管理人が音を立てると、北東方向の茂みへ立ち去ったと