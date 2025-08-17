◆プロ・アマ交流戦巨人３軍８―９法大（１７日・Ｇ球場）左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していたドラフト１位・石塚裕惺内野手が復帰３戦目に臨み、５打席に立ち、二塁打を含む３安打４出塁と存在感を示した。「１番・三塁」で先発出場。初回の第１打席は投手強襲の内野安打で出塁。２回２死の第２打席は左飛だったが４回２死の第３打席は右前安打、７回の第４打席は打球が左翼手の頭上を越える二塁打。７回２