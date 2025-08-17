◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦東洋大姫路３―２西日本短大付（１７日・甲子園）東洋大姫路（兵庫）が西日本短大付（福岡）を下し準々決勝進出。１９日の第４試合で沖縄尚学と対戦することが決まった。沖縄尚学の２年生エース・末吉良丞は、仙台育英（宮城）との３回戦で１１回１６９球を１２奪三振３失点完投。今大会を席巻する注目の左腕だ。対する東洋大姫路は、背番号１の木下鷹大と背番号１０