◆パ・リーグ楽天―日本ハム（１７日・楽天モバイル）【日本ハム】１（二）中島卓也、２（捕）田宮、３（一）清宮幸、４（指）レイエス、５（右）矢沢、６（三）有薗、７（遊）水野、８（左）水谷、９（中）松本剛、（投）伊藤【楽天】１（左）中島、２（遊）宗山、３（三）村林、４（二）黒川、５（指）フランコ、６（一）ボイト、７（中）辰己、８（捕）堀内、９（右）小郷、（投）ヤフーレ