◆パ・リーグソフトバンク１―０ロッテ（１７日・みずほペイペイドーム）ロッテは両軍無得点で迎えた９回に、４番手で登板した益田直也投手がサヨナラ打を浴びて敗戦。今季９度目のサヨナラ負けで、対ソフトバンク戦も６勝１３敗１分けとなり、今季の負け越しが決まった。約２か月ぶりの先発だった西野勇士投手は５回無失点と好投。その後も高野脩汰投手と横山陸人投手が無失点リレーを続けた。しかし、打線は相手先発のモイ