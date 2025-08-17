NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。ヤクルトは前日16日の広島戦に先発した吉村貢司郎投手を抹消しました。吉村投手はこの日、初回から末包昇大選手のタイムリーを浴び失点。それでも、2回と4回には2度の三者凡退を記録するなど、さらなる追加点を許しません。この好投に応えるように、打線も勝ち越しに成功。しかし5回、先頭からのヒットに加え四球とエラーで無死満塁を招き失点すると、6回にもモンテロ選手とファビアン選手の