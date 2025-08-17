◇プロ野球パ・リーグ オリックス-西武（17日、京セラドーム）西武の滝澤夏央選手が好守を披露しピンチを防ぎました。6-6と同点の8回、2アウトランナーなしの場面で若月健矢選手の打球はライト方向へ強い当たりとなります。この打球をセカンド・滝澤夏央選手がスライディングキャッチし、流れるようなプレーで1塁アウト。好プレーで3アウトとしました。さらに延長の10回、今度は1アウトランナー2塁の場面で頓宮裕真選手の打球はセ