スイスの南部ロカルノで開催された国際映画祭で、日本の三宅唱監督の作品「旅と日々」がコンペティション部門の最高賞に選ばれました。日本作品としては18年ぶりの快挙となります。スイスで開催された第78回ロカルノ国際映画祭で、三宅唱監督の作品「旅と日々」がコンペティション部門の最高賞「金豹賞」を獲得しました。「旅と日々」は、韓国出身のシム・ウンギョンさんが主演を務め、堤真一さんや河合優実さんらが出演、行き詰ま