俳優のジャッキー・チェン（７１）は、常にスタントに恐怖を覚えているという。スタントマンとしてキャリアをスタートさせ俳優に転身したジャッキーだが、大掛かりなシーンの撮影前には必ず緊張し、果敢なアクションシーンが失敗した場合の代償が常に頭によぎるそうだ。 【写真】酔拳を披露したジャッキー・チェン スイスのロカルノ映画祭に参加したジャッキーは「僕はスー