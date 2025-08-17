友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は職場でのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞上司からのセクハラを同期のナオに相談した優香。しかし、ナオに「そんなことで？」と冷たく言われてしまいます。この問題は解決できるのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：縞しま子ライター Ray