気象台は、午後4時19分に、洪水警報を五所川原市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を五所川原市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】青森県・五所川原市に発表 17日16:19時点津軽では、17日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■五所川原市□大雨警報【発表】・浸水17日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】17日夜のは