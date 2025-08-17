「中京記念・Ｇ３」（１７日、中京）３歳馬ワンツーだ。最内枠を生かして好位からロス無く運んだ５番人気のマピュース（牝３歳、美浦・和田勇）が横山武の鮮やかな手綱さばきに導かれ、重賞初制覇を飾った。２着には逃げ粘った７番人気のシンフォーエバー（牡３歳、栗東・森秀）が、３着には１０番人気のジューンオレンジが入った。３連単は３６万７６９０円と波乱の決着となった。勝ち時計は１分３２秒３（良）。テン乗りで