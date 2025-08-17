17日の新潟7R・NST賞（ダート1200メートル）は1番人気クロジシジョー（牡6＝岡田、父フリオーソ）が差し切り、オープン3勝目を飾った。中団をリズム良く追走。トップハンデタイ58.5キロをものともせず、直線残り200メートル過ぎから加速して突き抜けた。鞍上の戸崎は「ずっといい手応えで走ってこられた。最後の脚は切れたなという感じ。ドバイの戦い（2走前ドバイゴールデンシャヒーン）が糧になっているかな」と成長に目を細