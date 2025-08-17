ＤｅＮＡに加入した藤浪晋太郎投手（３１）が１７日の中日戦（バンテリン）に初登板初先発。１番から９番まで全員左打者を並べてきた竜打線を相手に５回８６球、５安打、５奪三振、１四球、１失点で上々のＮＰＢ復帰戦を飾った。３年ぶりとなった日本球界での登板で上々の結果を残した。中日打線は藤浪の抜け球を警戒し、細川ら右打者をことごとくスタメンから外し、左打者だけが名を連ねた。反対にベンチスタートなった野手は