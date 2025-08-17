千葉県佐倉市の商業施設に展示されている「長嶋ねぶた」＝7月今年6月に亡くなったプロ野球元巨人の長嶋茂雄さんの故郷・千葉県佐倉市で、約10年前に作られた長嶋さんをモデルにしたねぶたが老朽化による存続の危機にさらされている。地域の祭りで愛されてきたものの、損傷が激しく解体も視野に。優しいまなざしを持つ珍しい作品の「永久に不滅」を目指し、関係者が保存方法を模索している。「長嶋ねぶた」は高さ約2mで、同市の