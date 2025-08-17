◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-1 巨人(17日、東京ドーム)阪神は4回に3連打をたたみかけ3点を奪うと、先発・才木浩人投手は5回1失点と好投。リリーフ陣も無失点リレーで接戦をものにしました。打線は相手先発・赤星優志投手に3回まで無失点に抑えられていましたが、4回に2アウト1塁から大山悠輔選手のヒットで1・3塁のチャンスをつくります。続く郄寺望夢選手のライト前ヒットとエラーも絡み1塁ランナーまで2人が生還。さらに3