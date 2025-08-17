フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１６日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「ジャンクプロ野球ニュース」。野球界の名ＯＢたちをゲストに招いた。日ハム、阪神などで活躍した片岡篤史氏は、死球を受けて骨折し、自宅療養を余儀なくされた日のことを回想。「巨人戦でデッドボール当たったんです。で、骨折したんです。登録抹消だったんですね。グラウンドに行かずに、自宅で休養してたわけ