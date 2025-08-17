大西洋で発生したハリケーン「エリン」が勢力を強めている/CNN（ＣＮＮ）大西洋で発生したハリケーン「エリン」が、記録的な速さで急速に勢力を強め、カリブ海を北上している。エリンは１６日、勢力が一時は５段階で一番上の「カテゴリー５」に発達し、その後「カテゴリー４」となってカリブ海北方の大西洋を進んでいる。１５日午前１１時には風速約３３メートルの「カテゴリー１」だったが、２４時間あまりで風速約７１メートルに