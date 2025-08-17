「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）１０番人気のトップナイフが名手に導かれ、悲願の重賞初Ｖを飾った。２着には２番人気のココナッツブラウン、３着には１３番人気のアラタが入り、３連単は１３０万７６５０円の大波乱となった。やはり相性がいいのか。２年前のこのレースで２着だったトップナイフが復活を遂げた。道中は中団内ラチ沿いでジッと我慢。すると３角付近からスルスルと進出し、最後の直線で進路があくと、一気