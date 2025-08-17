◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１７日・東京ドーム）巨人が阪神に連敗し、勝率５割から借金「１」となった。２週間ぶり先発の赤星優志投手は４回に失策からみで３失点（自責１）して降板。打線は５回に阪神の先発・才木浩人投手から丸佳浩外野手の４号ソロ本塁打で２４年８月以来の得点を挙げたが、救援陣に抑えられた。赤星は今季８敗目（６勝）で阪神戦７連敗となった。初回の赤星は２死から森下翔太外野手に左前打さ