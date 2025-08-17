◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）阪神が２位・巨人との３連戦で勝ち越した。先発の才木は毎回走者を許しながらも、５回７安打１失点にまとめ、リーグトップタイの１１勝目を挙げた。巨人戦は今季４戦４勝で、昨季から７連勝。５回に丸に右越えソロを浴びるまで、同戦は３５イニング連続無失点で球団最長記録となった。６回からはドリス、及川とつなぎ、８回にはリリーフエースの石井が救援。１回