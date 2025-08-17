◆女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）首位で出たルーキーの寺岡沙弥香（フリー）は５バーディー、２ボギーの６９で回って通算１３アンダーで、同じくトップからスタートし６８をマークした柏原明日架（富士通）に１打及ばず２位だった。最終１８番で沈めれば柏原に並びプレーオフに持ち込めた３メートル弱のバーディパットは惜しくもカップ右へ。「