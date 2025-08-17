2000年代半ばから続くサウナブームも、一時期に比べると落ち着いてきたように見える。実際に、一般社団法人日本サウナ・温冷浴総合研究所の実態調査によると、2024年のサウナ愛好家人口は1779万人から1648万人に減少している。【写真】タオルで蒸気をあおぐ「アウフグース」にショーの要素を持たせた「ショーアウフグース」ほか、進化を遂げている現代のサウナしかし今、サウナは新しい局面を迎えている。楽しみ方が多様化し、