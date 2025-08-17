木竹工芸の全国公募展「伝統工芸木竹展」で、京都府南丹市美山町板橋の木工作家古谷禎朗さん（50）の「栃（とち）と胡桃（くるみ）の棚」が、最高位の文部科学大臣賞に輝いた。艶のある漆など和の技法に、曲線を生かした構造など洋の意匠も交えた美が評価された。工房のある美山の自然は「造形や色合いの先生」。「伝統を継承しつつ、歴史の先端にいる者として何ができるか」と探り続ける。【写真】曲線を生かした構造など洋の意