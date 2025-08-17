◆第107回全国高校野球選手権・3回戦東洋大姫路3―2西日本短大付（17日、甲子園）甲子園で優勝した1992年以来33年ぶりの8強入りを目指した西日本短大付は、東洋大姫路に逆転で敗れ昨夏と同じ3回戦敗退となった。西日本短大付は3回、2死二塁から4番佐藤仁（3年）と5番安田悠月（3年）の連続適時打で2点を先制した。先発の原綾汰（3年）は3回まで無安打に抑えていたが、4回に1失点。5回は2失点で逆転を許し、エース中野琉碧