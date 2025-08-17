◆ソフトバンク1×―0ロッテ（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが投手戦を制し、7月2日の日本ハム戦以来、今季5度目のサヨナラ勝ちでカード勝ち越しを決めた。先発のリバン・モイネロが7回3安打無失点と好投。球速が150キロを下回ることが多かったが、変化球を織り交ぜた巧みな投球術でロッテ打線をほんろうし、三塁を踏ませない危なげない投球でゼロを並べた。しかし味方打線の援護点がなく、昨季に記録した自己最