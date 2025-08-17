妊娠4ヶ月のはるは、赤ちゃんのために夫と引っ越ししたばかり。すると「引っ越し祝い」に義兄夫婦がやってきたのですが、義姉は胃腸炎を患っていて…■非常識な義姉が苦手！当日。夫が車で迎えに行き、私は家で掃除をしてスタンバイ。そこへ…兄夫婦と会うのは結婚式当日が初めてでした。私は緊張していたのですが…義姉が非常識な人だと知り、距離をおくようにしていました。■体調が悪いのに居座る義姉に…そこへ買い物に出てい