東北日本海側では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所がある見込みです。１８日明け方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、東北地方では、１８日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 ［気象概況］オホーツク海を北東へ進む低気圧からのびる寒冷前線が、北海道付近を通って日本海にのびています。前線は１８日にかけて東