俳優の杉浦太陽が15日に自身のアメブロを更新。次男・昊空（そら）くんと三男・幸空（こあ）くんを連れてプールへ行ったことを報告した。【映像】「もっといい服着せて」辻希美、子どもの服に対する批判に本音この日、杉浦は「ソラとコアを、プールに連れてってきました」と報告。「パパ友と、親2子3人、全員男たちで」と明かし「夏休みの思い出作りも大事だよね」とつづった。続けて「暑かったけど、泳ぎも凄く上達したよ」