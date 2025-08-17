大物マダムタレント・アレン様ファンのァンタ達〜〜〜！2025年9月29日、「幸福論」をテーマにした最新エッセイ本が発売されますってﾖーーー!!アレン様のゴージャスな人生哲学＆生き方指南が満載の1冊。クリマン（ファンの総称）の皆サンはﾏｯｺﾄ必読なンザマス！※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。【アレン様が語る「幸福論」】2014年、全身の美容整形に1500万円をかけた「日本一の