◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦明豊―県岐阜商（１７日・甲子園）公立初の甲子園通算９０勝を狙う県岐阜商は、１５日の東海大熊本星翔との２回戦で１３４球完投勝利を挙げたエース柴田がベンチスタート。背番号１０の豊吉勝斗が先発マウンドに上がる。明豊は背番号１・寺本悠真が先発。８年ぶりの８強入りを狙う。◇明豊（先攻）（右）井上太陽（三）藤翔琉（中）岡田晴樹（左）加納悠成（遊