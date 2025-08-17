◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１７日・東京ドーム）巨人の船迫大雅投手が、阪神戦３連投。この日は、９回に登板して、３者凡退に抑えた。０―３の９回にマウンドへ。この回の先頭・大山を見逃し三振。続く、６番・高寺を１球で遊ゴロ。７番・坂本を空振り三振仕留めてこの回を無失点抑えた。船迫は、１５日の阪神戦で１／３回を無失点。１６日の阪神戦も１回７球で無安打無失点に抑えており、この日で３連投となった